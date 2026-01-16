影》台美關稅確定15％ 賴清德曝密切關注「沒睡覺」：與日韓拉平起跑點

賴清德百工百業博覽會最新談話。（取自中時新聞網直播）

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，行政院指出，達成包括台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等多項談判預定目標。對此，總統賴清德今（16日）上午表示，過去日韓對美國簽訂有自由貿易協定，或類自由貿易協定，相對台灣商品是有競爭優勢，但是現在大家全部都拉平，反而提供台灣傳統產業銷往美國好的機會；他也呼籲未來朝野黨團都能支持這份談判協議，讓台灣一起大步向前。

賴清德今上午出席「2026台中百工百業博覽會開幕典禮」，會前受訪時表示，相信國人同胞已經知道台美對等關稅在今天清晨已經底定這個好消息，鄭麗君副院長、楊珍妮政委負責任地在第一時間在美國召開記者會，今天早上10點行政院長卓榮泰也在行政院特別對國人做詳細清楚說明。

賴清德接著說，這次談判我方承諾政府將協助台灣的企業出資2500億美元投資美國，台灣的政府將運用信用保證，支持台灣的金融機構，授信台灣的企業赴美投資額度2500億美元，因此得到4個目標。

賴清德指出，第一，對等關稅降為15%同時不疊加，這個條件是美國主要的貿易逆差國，包括日本、韓國、歐盟相同的待遇，過去日本跟韓國對美國簽訂有自由貿易協定，或類自由貿易協定，日本跟韓國的商品銷往美國，相對台灣商品是有競爭優勢，但是現在大家全部都拉平，反而提供台灣傳統產業銷往美國好的機會。

第二，232關稅的部分，我國政府是全球第一個爭取到美國同意，後續赴美投資的企業在半導體或半導體衍生性商品，可以在一定額度內免稅，額度外可以得到最優惠的稅率，那其他適用232條款的一些商品，包括木材家具、汽車零組件或是太空產業的零件等，也可以獲得最優惠的稅率。

賴清德續指第三，台灣模式得到美國的支持，後續美國會協助台灣在土地取得、水電基礎設施來協助台灣政府，讓台灣赴美投資的企業能形成群聚，有助於台灣企業跟美國企業在研發設計、廣大市場上合作，讓台灣的產業可以進一步融入美國的經濟結構中。

第四，不僅僅有台灣國家隊投資美國，美國也同意有美國國家隊投資台灣，那投資對象包括半導體、人工智慧、國防產業、安控產業、次世代通訊產業、生物醫療科技產業等，換句話說，未來台灣跟美國的經貿合作會更緊密，台灣跟美國的經濟可以同步創造雙贏發展。

賴清德也說，今天的談判未來會更有助於台灣的產業立足台灣、佈局全球、行銷全世界，希望國人同胞都能團結合作，也感謝談判團隊的辛勞，不管是到美國實體談判，或是在台灣透過視訊談判，都非常辛苦，要感謝蕭美琴副總統、行政院卓榮泰院長、國安會以及行政院相關部會都非常辛苦，在談判的時候都過美國時間，今天清晨其實我們也都沒有睡覺，一直密切關注談判過程，一有狀況就隨時解決，一直到談判已經簽訂之後，大家才放下心來，我們大家一起努力，台灣未來會更好。他也先呼籲未來朝野黨團都能支持這份談判協議，讓台灣一起大步向前。

