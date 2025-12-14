影/台還在幻想巷戰？蔡正元斥落伍：俄烏戰無人機「血淋淋示範」

俄烏戰爭持續膠著之際，傳出西方軍事顧問殉職，前立委蔡正元表示，這些人多以「教官」、「訓練顧問」或「武器系統操作指導員」身分出現在烏克蘭前線，但並未被俄羅斯視為「北約正式參戰」。

蔡正元在中天節目《全球大視野》表示，「俄羅斯不會因此就認定北約出兵，因為教官與顧問在國際慣例上，並不等同於正規作戰部隊。」他指出，這種情況在國際衝突並不罕見，「俄羅斯也常派教官到非洲或中東，這在國際上從來不被視為出兵。」但他也強調，即使不是正規軍人，「只要站在戰場上，就一定會被打死，這是戰爭的現實。」

談到戰場形勢，蔡正元直言，烏克蘭軍隊正面臨嚴峻困境，「戰爭拼的是炮彈數量、人力與物資。」他表示，烏克蘭「想打仗的人幾乎都死光了」，如今只能透過強制徵兵填補戰線。

戰術層面上，蔡正元說，俄羅斯已全面轉向「無人機加精準打擊」的新型作戰模式，「以前是血肉城鎮戰，現在不是了。」他說，俄軍會先派出無人機與小型偵察小組潛入城市，透過廉價3D定位技術標定目標，接著直接引導砲火與飛彈，精準摧毀指揮中心與據點。

蔡正元並示警台灣，「還在想灘頭決戰、捷運站巷戰的人，根本沒看懂俄烏戰爭。」他直言，面對「全世界最大的無人機大國」，傳統城鎮作戰思維早已過時，「躲在哪棟樓、哪個地下室，根本沒有用。」

