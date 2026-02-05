影/台鐵兩車廂夾擊 員工作業「險壓成肉餅」

基隆七堵機務段四日下午發生一起調車作業意外，一名台鐵員工在軌道進行作業時，遭兩節車廂夾困，所幸經送醫檢查後僅受輕微擦傷，目前已返家休養。

從監視器畫面可見，該名員工當時走向停靠的列車，並蹲在鐵軌處進行調車作業。然而，後方另一輛列車車廂卻在軌道上緩緩向他滑行靠近，由於該員背對車廂未能即時察覺危險。

待該員發現時，車廂已經相當靠近，雖然立即起身試圖逃離，但仍來不及反應，當場被夾在兩節車廂之間動彈不得。同仁見狀後立即上前協助脫困，並緊急將該員送往醫院治療。

經初步檢視，該員僅受到輕微擦傷，沒有生命危險，治療後已返家休養。台鐵公司強調，台鐵職安人員刻正調查事故原因，完成後將就人員疏失部分進行嚴懲，以避免類似事件再次發生。

