影/台鐵副站長返家車禍昏迷 鏟子超人集氣盼脫險境

花蓮台鐵志學車站盧姓副站長，11日晚間下班返家途中在木瓜溪橋上不幸發生嚴重車禍，目前仍在加護病房昏迷，消息曝光後，引發「鏟子超人」關注，紛紛為她集氣祈福。

盧姓副站長。（圖／翻攝畫面）

據了解，盧姓副站長家住花蓮吉安鄉，2019年進入台鐵服務，擔任替班副站長，2024年起固定派駐志學車站。11日晚間6時55分，她從志學車站下班後騎乘機車返家，行經台9線木瓜溪大橋北上機車道時，疑似發生意外倒地，造成多處骨折及顱內出血，經緊急送往慈濟醫院進行開顱手術後，目前仍未清醒，家屬十分憂心。

車禍現場。（圖／翻攝畫面）

盧女哥哥受訪表示，事故發生路段為剛完工通車不久的木瓜溪大橋，現場未設置監視器，警方初步研判可能為自摔滑倒，但家屬發現妹妹的機車車殼並無明顯滑行擦痕，安全島上也未見撞擊痕跡，事故原因仍有疑點。家屬懇請11日晚間7點至7點半曾行經該橋的用路人，若有行車紀錄器畫面，能協助提供影像，盼釐清事故真相。

救援畫面。（圖／中天新聞）

盧姓副站長今年9月在馬太鞍溪堰塞湖洪災期間，面對大量湧入花蓮的旅客，始終以親切態度與甜美笑容協助乘客，讓超過50萬名投入救災與服務的「鏟子超人」留下深刻印象。事故消息傳出後，有曾到花蓮服務的志工分享至臉書，並發文呼籲鄉親協助集氣，網友紛紛留言祝福，盼她早日脫離險境。

台鐵公司東區營運處表示，事故發生後第一時間即派副段長等10多名主管前往醫院關切陪伴，手術持續至隔日凌晨1時。台鐵也指出，盧副站長服務多年，工作表現與態度深獲旅客肯定，當天班表一切正常，後續將全力協助家屬所需事宜。

消防單位指出，12月11日19時05分接獲勤務中心通報，木瓜溪北上車道疑似發生機車自摔事故。救護人員到場時，33歲女性傷者倒臥地面，意識不清並出現耳漏情況，隨即進行頸圈與長背板固定，並通報醫院啟動創傷小組，緊急送往慈濟醫院救治。

