影/台鐵員林車站撿到近百萬現金 警循線破假投資詐團

有民眾5月間在台鐵員林站內廁所撿近百萬現金，前來認領的民眾無法交代來源，警方追出這筆錢竟是詐團贓款，循線瓦解假投資詐團查獲11名嫌犯依法送辦。

民眾在員林車站廁所內撿到近百萬現金。（圖／翻攝畫面）

全案起因為今年5月一位在民眾於台鐵員林車站男廁內，發現一個提袋內竟裝有大量現鈔，拿去服務台交給站務人員清點確認有96萬6千元，通報鐵警局台中分局到場處理，事後一名男子前來認領向警方表示該筆現金他所遺失，但因說詞反覆且無法清楚交代金錢來源，警方察覺有異未予領取依法扣押，組成專案小組調查，並報請彰化地檢署指揮偵辦。

專案小組循線調閱監視器，發現該筆鉅額現金是詐騙集團車手向被害人面交取得，放在車站廁所內死轉手製造斷點規避查緝，進一步追查該詐團以「假投資」手法，在Line投資群組內用投資股票儲值話術行騙，被害人與假扮投資公司理財專員的車手面交，總計被害金額高達400萬元。

警方在桃園機場攔截逮獲詐團主嫌。（圖／翻攝畫面）

警方查扣詐團成員犯案用手機。（圖／翻攝畫面）

經警方長期蒐證後自5月至10月間，執行4波收網行動陸續逮捕多名車手及詐團幹部到案，並於9月底在桃園機場趁詐騙集團首腦張姓男子出境前將他拘提到案，共計逮捕11人，後續清查有多位被害人遭詐，估計總財損超過千萬，全案訊後依詐欺等罪嫌移送地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾勿輕信投資群組話術，投資需謹慎查證，避免落入詐騙集團假投資陷阱。倘遇有疑似詐騙案件應保持冷靜並撥打165反詐騙專線或110報案專線查證。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

