影/台鐵永康站超狂乘客！怒摔腳踏車「阻擾列車發車」

台鐵28日發生乘客脫序事件，一名男子帶著自行車在永康站搭乘第3232次區間車，見車廂內人潮眾多，當場爆氣怒吼「人那麼多腳踏車是要怎麼放」，還將自行車摔在月台，故意阻擋列車車門關閉。對此，台鐵表示，此行為已影響行車安全，將依法移請裁罰。

台鐵28日發生乘客脫序事件。（圖／Threads網友@jiuan1847授權提供）

有目擊民眾在Threads發出影片，可見這名男子情緒激動將腳踏車翻倒在月台上，指控站務員推他，列車長見狀後，上前安撫男子要他別激動，站務員則持續勸導男子下車，讓列車可以順利運行。

台鐵公司回應，該名男性旅客昨（28）日在永康站購買車票含自行車車票，並在3232次區間車到站後牽著腳踏車進入第一車車廂，發現人潮眾多，當場怒吼「人那麼多腳踏車是要怎麼放？」。

台鐵指出，該旅客還將腳踏車摔在月台地上，故意阻擋列車車門關閉，影響行車安全。值班站長勸阻無效，為維列車正常行駛，除解除運送契約請旅客退票外，並將依鐵路法68-1條第1項第3款，「任意操控鐵路站、車設備，或以他法妨害系統設備正常運作」移請裁罰。

