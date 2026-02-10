影/台鐵26米電纜線一夜消失！ 3惡賊潛觀音隧道偷竊遭逮

鐵路警察局花蓮分局成功偵破一起嚴重危害鐵路行車安全的電纜線竊盜案，犯罪集團於去年12月中旬侵入台鐵隧道內竊取號誌電纜線，造成列車延誤。專案小組經過縝密偵查，已將三名嫌犯全數緝獲歸案，並起獲長達26公尺的大型電纜線及犯罪工具。

專案小組調查發現，王姓、葉姓及藍姓等三名嫌犯採取高度計畫性的犯案手法，在竊取前多次勘查環境，並精心策劃如何侵入隧道內行竊。犯案過程中，嫌犯刻意製造偵查斷點，企圖規避警方查緝。去年12月14日凌晨，三人潛入台鐵觀音隧道內，竊剪重要的號誌電纜線，導致行車號誌系統運作受影響，造成列車延誤，所幸未釀成列車冒進或翻覆等重大事故。

去年12月14日凌晨，三人潛入台鐵觀音隧道內，竊剪重要的號誌電纜線，導致行車號誌系統運作受影響，造成列車延誤，所幸未釀成列車冒進或翻覆等重大事故。（圖／翻攝畫面）

面對如此嚴重危害公共安全的犯行，鐵路警察局刑事警察大隊與花蓮分局立即組成專案小組，報請檢察官指揮偵辦。警方投入大量人力與時間追查，終於鎖定犯嫌身分及行蹤，展開拘提與搜索行動，一舉瓦解這個三人電纜竊盜集團。

警方投入大量人力與時間追查，終於鎖定犯嫌身分及行蹤，展開拘提與搜索行動，一舉瓦解這個三人電纜竊盜集團。（圖／翻攝畫面）

警方在行動中起獲寬度約5公分粗、總長26公尺的大型電纜線，以及犯案工具電動油壓剪。全案依刑法加重竊盜及公共危險等罪嫌移送宜蘭地方檢察署偵辦，三名嫌犯經檢方聲請羈押已獲法院准許。

警方在行動中起獲寬度約5公分粗、總長26公尺的大型電纜線，以及犯案工具電動油壓剪。（圖／翻攝畫面）

鐵路警察局花蓮分局呼籲，任意破壞或竊取鐵路電纜線，可能導致號誌等重要設備失靈，不僅造成列車延誤，更可能釀成列車翻覆等嚴重事故，危害公共安全及旅客生命。分局表示將持續加強巡查及查緝作為，對相關不法行為依法嚴辦。同時也呼籲回收業者務必落實登記制度，切勿收受來路不明銅線，共同維護鐵路安全。

