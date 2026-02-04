影／台電彰化區處邀名家揮毫贈春聯 攜手庇護工廠義賣傳愛

▲台電彰化區營業處為迎接馬年新春佳節，攜手台灣電力工會第14分會於今(4)日上午在1樓營業大廳及8樓大禮堂舉辦「馬到成功名家揮毫贈春聯」的活動。（圖／記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】台電彰化區營業處為迎接馬年新春佳節，攜手台灣電力工會第14分會於今(4)日上午在1樓營業大廳及8樓大禮堂舉辦「馬到成功名家揮毫贈春聯」的活動，邀請書法名家謝永基、賴錦源、巫忠義、黃永松、黃順平、周晏生、黃文瓊、梁文銓、郭勳章、周素瑛、陳麗真、周益進等12位大師現場揮毫，為台電同仁及民眾書寫春聯，傳遞馬年吉祥祝福，增添濃厚年節氣息。

活動一早即吸引不少民眾到場排隊索取春聯墨寶，場面熱鬧非凡。彰化區處特別準備了300幅紙張，現場開放同仁與民眾憑號碼牌領取，再依序由書畫家當場書寫一副春聯、一張年畫(或一組春仔)。書法大師們以「馬」為主題，譜寫出象徵「馬到成功」、「駿馬奔騰」的吉祥賀詞，為彰化鄉親送上新春的美好祝福。

▲台電彰化區營業處處長王花蘭現場揮毫，傳遞馬年吉祥祝福，增添濃厚年節氣息。（圖／記者林明佑攝）

在揮毫活動熱鬧展開之餘，今年更與彰化肯納兒烘焙坊（庇護工場）合作，活動現場設置愛心義賣攤位，販售由肯納兒學員們用心製作的烘焙點心與節慶伴手禮，希望藉由春聯活動匯聚的人潮，為弱勢團體發聲，鼓勵民眾以實際行動支持庇護工廠，將新春祝福化為溫暖力量，回饋社會。

▲活動現場設置愛心義賣攤位，販售由肯納兒學員們用心製作的烘焙點心與節慶伴手禮，希望藉由春聯活動匯聚的人潮，為弱勢團體發聲。（圖／記者林明佑攝）

台電彰化區營業處處長王花蘭表示，適逢台電公司成立80周年，這80載的歲月裡，台電守護著家家戶戶的燈火，我們深信「一度電點亮無限」，這度電不僅點亮了家中光明，今日更透過筆墨揮毫與公益義賣，點亮了文化傳承與社會關懷。在跨越80載的重要時刻，台電將秉持如駿馬奔騰般不懈的精神，以專業與溫度，點亮每一個角落，與鄉親攜手奔向新的一年。