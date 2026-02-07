影／台電彰化拔蘿蔔邁入27年 兩千員眷溪州體驗農家樂

▲台電彰化區處職工福利會舉辦此活動已邁入第27年，除了照顧在地農民，也讓員工及家人走入油菜花田，親手拔蘿蔔、體驗農家樂趣，增進親子互動，展現幸福企業的用心與活力。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】台灣電力公司彰化區處員工及眷屬的田野健行暨拔蘿蔔活動今(7)日上午於溪州鄉三條國民小學舉行，彰化縣長王惠美前往參與勉勵，台灣電力公司副總經理吳進忠、台灣電力公司彰化區營業處處長王花蘭等人與會，活動吸引近兩千名同仁與家屬熱情參與。台電彰化區處職工福利會舉辦此活動已邁入第27年，除了照顧在地農民，也讓員工及家人走入油菜花田，親手拔蘿蔔、體驗農家樂趣，增進親子互動，展現幸福企業的用心與活力。

為了支持在地農業並鼓勵青年返鄉，台電彰化區處今年特別與嘉義大學農業經營管理學系的在地青農黃子騰合作，進行契約耕作。台電長期以來透過契作模式穩定農民收益，今年更結合大專青年專業的經營管理知識，不僅提升蘿蔔品質，也實際鼓勵青年返鄉，為傳統農業注入創新活力。

▲台灣電力公司彰化區處員工及眷屬的田野健行暨拔蘿蔔活動今日上午於溪州鄉三條國民小學舉行，彰化縣長王惠美前往參與勉勵。（圖／記者林明佑翻攝）

彰化縣長王惠美表示，感謝台電公司對彰化經濟發展所做的貢獻，去年因風災導致彰化停電，感謝台電弟兄的辛苦搶修，在最短的時間復電，降低鄉親生活的不便，除了感謝全體員工的努力，也邀請大家「2026彰化月影燈季」，展出至今年3月1日，每天晚上5點30分至10點有璀璨燈光加上可愛馬戲主題燈組，以及跳跳馬Rody與櫻桃小丸子雙IP聯名主題燈光秀；還有「2026花在彰化」，在溪州公園，白天賞花，自大年初一到十三（今年2月17日至3月1日），每日上午9點到下午6點免費開放，邀請大家來體驗在地風光、嘗美食。

▲台電員工及家人親手拔蘿蔔、體驗農家樂趣，增進親子互動。（圖／記者林明佑翻攝）

台灣電力公司彰化區營業處處長王花蘭表示，今年適逢台電成立80周年，彰化區處也用27年的時間，透過拔蘿蔔活動深耕在地。台電不僅照亮生活，更走進田野支持農業，與農民並肩努力。這種從日常生活出發的行動，具體展現了「一度電點亮無限」的精神，讓希望在土地上延續。未來，彰化區處將持續堅持這項優良傳統，深化與地方社區、學校及農民的互動，將守護土地與支持農民的正能量世代傳承下去。

台灣電力公司彰化區處員工及眷屬的田野健行暨拔蘿蔔活動由三條國小學生的精彩才藝表演揭開序幕，學生活潑可愛的演出為現場增添熱鬧氣氛。隨後，台電參與同仁健行至鄰近農田，展開拔蘿蔔體驗。許多台電員工表示，每年參加這項活動已成為習慣，除了能運動放鬆，也能帶孩子親近土地，體驗農民的辛勞。活動同時運用空拍技術，捕捉田間壯闊風光，以及蘿蔔被拔起的瞬間，台電員工與眷屬臉上的笑容更彰顯了與大自然互動的樂趣，將這份歡樂與滿足完整記錄下來。