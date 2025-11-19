影/台11線小客車翻覆「無煞車痕跡」 駕駛神秘消失

台東台11線140公里處今（19）日清晨4時許發生一起離奇車禍，一輛自小客車不明原因翻覆在道路旁，車體損壞嚴重，然而警消接獲通報趕抵現場後發現現場空無一人，駕駛人或乘客去向成謎。

台東台11線140公里處今（19）日清晨4時許發生一起離奇車禍。（圖／中天新聞）

台東縣消防局表示，今晨接獲民眾報案後，立即派遣轄區消防與救護人員前往事故現場。救援人員抵達時，車輛呈現翻覆狀態，受損明顯，但車內及周遭環境均未發現任何人員受困。為確保無人員受困或受傷，消防隊員也隨即擴大搜尋範圍，仔細檢查包含路邊草叢與附近地形等區域，但仍未找到相關人士。

台東縣警方指出，目前尚無法確認車輛翻覆的真正原因，正在調閱周邊監視器畫面並訪查可能的目擊者，以釐清事故發生過程及車上人員去向。經初步勘查，事故現場未發現明顯煞車痕跡，詳細原因仍待進一步鑑識與調查。

台東台11線今晨發生車禍。 （圖／中天新聞）

警方也提醒用路人，清晨行駛山海線道路時仍須特別注意速限與路況變化，以確保行車安全。目前事故現場已排除，交通恢復正常。

警方提醒用路人，清晨行駛山海線道路時仍須特別注意速限與路況變化，以確保行車安全。（圖／中天新聞）

