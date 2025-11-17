影/台61線鹿港段3車連環撞3傷！ 駕駛下車查看遭撞飛

台61線西濱快速道路彰化縣鹿港段173.6公里處，昨（16）日深夜11點多發生3車連環追撞事故。一輛轎車疑似失控自撞外側護欄後，引發後方車輛連續追撞，其中一名下車查看的駕駛當場遭撞擊，造成3人受傷送醫治療。

台61線西濱快速道路彰化縣鹿港段173.6公里處，昨（16）日深夜11點多發生3車連環撞車事故。（圖/警方提供，下同）

根據警方初步調查，54歲林姓男子駕車沿台61線南下行駛，行經173.6公里處時突然失控自撞外側車道。車輛撞擊後停在路上，50歲陳姓男子駕車閃避不及直接撞上前車，隨即下車查看狀況。

就在陳男下車查看之際，後方一輛由28歲林姓女駕駛所駕駛的車輛，未能及時發現前方狀況，直接撞擊陳男及事故車輛。陳男因此頭部受撕裂傷及骨折，所幸意識清醒，與2名林姓駕駛皆緊急送醫救治。

3輛事故車輛一度佔用內、外側車道，造成現場交通嚴重受阻，警方在現場進行交通管制及事故處理，於今（17）日凌晨0點28分排除障礙，恢復雙向通暢。

警方呼籲，用路人行經事故現場時應減速慢行，若車輛故障或發生事故，應立即開啟警示燈並放置故障標誌，人員應迅速移至安全處，避免二次事故發生。詳細肇事原因仍由警方進一步調查中。

