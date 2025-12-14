影/台61「雙馬亂跑遭撞死慘劇」！ 所屬馬場「是累犯」

昨（13日）傍晚在苗栗後龍台61線，西濱快速道路發生兩匹馬闖入，結果慘遭車撞，釀成1死1傷的慘劇，馬兒所屬的馬場也被查出是「累犯」，之前就因管理不夠周延，今年3月就曾發生4匹馬同樣跑到台61線上的驚悚事件。

事發現場畫面。 （圖／中天新聞）

整起事件據警方調查，發生在昨天下午5點左右，地點在北上98.6公里大山路口附近，受害的苦主是張姓男駕駛當時開著車順向行駛，看到2匹馬跑過來已經來不及閃躲，結果一撞釀成馬匹1死1傷，愛車也嚴重毀損。

廣告 廣告

事發現場畫面。 （圖／中天新聞）

2匹馬所屬的馬場也旋即被警方調查出來，而該馬場竟然是「累犯」，今年3月15日，就有4匹馬溜出來，同樣跑到台61線上玩耍的驚悚事件，豈料才相隔9個多月又出包，警方目前正調查肇事原因及責任歸屬，並將深入了解馬場飼主是否存在管理疏失。竹南分局也特別提醒駕駛，在快速道路行駛時應隨時注意前方路況，特別是夜間行駛更應提高警覺、減速慢行。同時呼籲動物飼主務必妥善管理，避免動物誤闖道路，以確保用路人與動物的安全。

事發現場畫面。 （圖／中天新聞）

今年3月15日，該馬場就發生4匹馬溜出來同樣跑到台61線上玩耍的驚悚事件。 （圖／中天新聞）

延伸閱讀

西濱快速道路驚傳車禍！駕駛不慎撞上馬匹 現場血跡斑斑

屏東校園驚魂！醉漢持美工刀追高中生 警火速制伏無人傷亡

新店住宅大樓1樓餐廳驚見火光！消防員抵達油鍋還在燒