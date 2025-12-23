影/台64線重大車禍！「車頭全毀」駕駛重創命危

台64線位於新北市八里區的路段，今（23日）上午發生重大車禍，有輛大貨車遭後方小貨車高速追撞，後方車輛當場車頭全毀，駕駛全身重創命危。

車禍現場。 （圖／翻攝畫面）

據蘆洲分局的調查，事發的確切地點在東行6公里處，上午11點多發生，獲報後立即派遣八里派出所跟交通分隊警力，會同救護人員跟消防員趕往。

車禍現場。 （圖／警方提供）

警消抵達後發現狀況相當嚴重，追撞這輛由31歲羅姓男子駕駛大貨車的後方小貨車，車頭已經全毀，駕駛卡在座位上昏迷不醒，經緊急破壞車體救出57歲陳姓男子，緊急送往淡水馬偕醫院，目前還在搶救中，羅男經檢測沒有喝酒，陳男的酒測值仍有待抽血檢驗，蘆洲分局目前持續釐清事發的確切原因。

車禍現場。 （圖／警方提供）

車禍現場。 （圖／警方提供）

車禍現場。 （圖／警方提供）

