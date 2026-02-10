影》台66線西段高架化動土！91.77億工程118年完工

交通部公路局於10 日辦理台66線西段標0公里100公尺處至3公里200公尺處高架化工程動土典禮，計畫經費約91.77億元，預計118年完工，將來能有效提升桃園地區交通運轉績效與公路服務效能。（廖姮玥攝）

交通部公路局於10 日辦理台66線西段標0公里至3公里200公尺處處高架化工程動土典禮，計畫經費約91.77億元，預計118年完工，將來能有效提升桃園地區交通運轉績效與公路服務效能。行政院長卓榮泰表示，打造一條符合永續發展精神的現代化的快速道路，也是交通部一直以來的使命。桃園市長張善政說，期待在4年後能夠順利完工，能大大紓解台66、台61系統交流道周邊交通。

台66線為貫穿桃園市中壢、平鎮、觀音、大溪等區的交通要道，其中於113年2月底開工的東段標6公里至9公里高架化工程，將改善連接觀音區至新屋區的桃84鄉道及桃82鄉道的2處平交路口，預計116年3月完工；西段標0公里至3公里200公尺處處工程，則於10日開工，將改善觀音區連接工業區要道的桃89、桃94、台15西部濱海公路，共3處平交路口，工程計畫經費91.77億元，預計118年底完工。

交通部指出，台66線觀音至新屋路段因保留平交路口，隨著產業發展，行車安全風險日益升高，改善工程分為東、西兩段施作，同時納入人本交通，路口行穿線退縮、採用雙色路燈及新增左轉專用道等，完成後將完善桃園地區國1、國3、台61線及台66線高快速路網，促進區域均衡發展。

卓榮泰指出，西段標能夠繼續把最後一哩路完成，讓三橫三縱區域的聯網，帶動台66線沿線產業園區的各項投資，包括觀音工業區、包括桃園科技工業園區、大潭濱海特定工業園區，還有草漯市地重劃區，都能在路線的周遭，成為桃園市跟北台灣重要的經濟跟交通的建設。

張善政表示，台66線0公里處周邊為非常重要的工業發展區域，如台電大潭電廠、大潭工業區、中油三接、桃園科技園區，及桃園環保園區都在附近，所以重車非常多，原來沒有高架化前，平面道路多重車行駛，對於地方的交通維安、交通事故，風險是非常大的挑戰，最後一段能開工動土典禮，可說是地方引頸期盼的工程；也感謝從公路局到交通部，到行政院，對這個案子的支持，希望桃園的地方建設、交通建設，中央能夠持續與地方攜手合作，把桃園的工業發展還有交通，帶到更高的層次。

