影/台9線小客車違規迴轉釀禍 19歲無照騎士重傷送醫

台9線台東關山路段14日上午發生嚴重交通事故，一輛小客車行經322.1公里處時於車道迴轉，遭後方機車撞擊，導致19歲機車騎士頭部重創、左橈骨骨折、肺部損傷等多處傷勢，經送醫搶救後目前在加護病房觀察治療。

台東關山台9線今日發生一起嚴重車禍。（圖／警方提供）

警方指出，14日上午9時許，78歲彭姓男子駕駛小客車由北往南行駛，行經台9線322.1公里處時欲迴轉至北上車道，車輛行進至路中央時，遭到同樣由北往南方向行駛的19歲男子所騎乘的普通重型機車撞擊。機車騎士當場倒地受傷，包括頭部開放性傷口、手掌骨折及肺部損傷等，由消防人員緊急送往台東馬偕醫院救治。

台東關山台9線今日發生一起嚴重車禍，19歲機車騎士仍在加護病房觀察。（圖／警方提供）

事故現場可見機車車頭幾乎全毀，自小客車後保險桿與車輪也受損，所幸彭姓駕駛車內僅他一人且未受傷。警方初步調查，彭姓駕駛持有合法駕照，酒測值為零；但機車騎士則無照駕駛，雖有佩戴全罩式安全帽，酒測值仍待進一步檢測。

關山警察分局表示，詳細肇事原因將由交通小隊後續調查釐清。警方呼籲，駕駛人於車道迴轉時務必遵守標誌、標線及號誌規定，切勿為了省時而任意迴轉，避免釀成憾事。

台東關山台9線今日發生一起嚴重車禍。（圖／警方提供）

警方也提醒，無照駕駛風險極高，一旦發生事故，除可能造成自身傷亡外，也將面臨刑事責任、高額罰鍰與民事賠償，甚至可能被沒入車輛。呼籲民眾務必取得合法駕照後再上路，切勿貪圖方便以身試法。

