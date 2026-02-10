影/台9線死亡車禍！轎車自撞翻覆 24歲駕駛傷重不治

台9線花蓮縣壽豐鄉今（10）日清晨6點50分發生一起車禍，一輛自小客車不明原因自撞分隔島翻覆，車殼碎片噴散一地，警消人員獲報趕抵現場，發現駕駛當場OHCA，緊急送醫搶救後仍宣告不治，詳細車禍原因仍待釐清。

花蓮台9線今晨發生車禍。（圖／翻攝畫面，下同）

警方調查，24歲鍾姓男子今日清晨開車出門北上工作，行經志學路段時，不明原因自撞分隔島，造成車輛翻覆全毀，鍾男則受困車內，等到警消人員獲報到場後，發現他當場失去呼吸心跳，緊急將其救出送往醫院搶救，最終仍因傷重於上午8時宣告不治。警方指出，鍾男酒測值為0，且持照正常，詳細車禍原因仍待後續調查釐清。

