影/史上最扯分手！桃園男找人扮警抓自己「想不告而別」

昨（16）日晚間6點40分左右，桃園一名男子為了與女友分手，竟想出荒唐計謀，找來兩名友人假扮警察，聲稱自己涉案而被帶走，企圖藉此與女友「一刀兩斷」，沒想到女友機警報警，最終真相曝光，邱男等人恐面臨法律責任。

桃園一名男子為了與女友分手 ，竟想出荒唐計謀，找來兩名友人假扮警察，聲稱自己涉案而被帶走。（圖/警方提供）

桃園警察分局埔子派出所昨日接獲王小姐報案，表示有兩名自稱警察的男子，到某洗車場將她的邱姓男友及洗車場卓姓老闆強行帶走。王小姐上前詢問時，對方態度十分強硬，要她「滾開」，直覺對方並非真正警察，立即撥打110報案求助。

廣告 廣告

警方接獲報案後高度重視，立即前往現場了解，並通報發動攔截圍捕。在半小時內，員警即在力行路路旁尋獲邱男及卓男，兩人被員警包圍時顯得十分緊張。

警方接獲報案後高度重視，立即前往現場了解，並通報發動攔截圍捕，在半小時內，員警即在力行路路旁尋獲邱男及卓男。（圖/警方提供）

王小姐上前詢問時，對方態度十分強硬，要她「滾開」，直覺對方並非真正警察，立即撥打110報案求助。（圖/警方提供）

經警方調查後發現，原來邱男想與女友分手，特地找卓男商量對策，並找來兩名友人假扮警察，謊稱邱男等兩人涉案需要帶走調查，企圖藉此與女友「不告而別」，達到分手目的。

警方嚴正告知邱男等人，誤導他人謊報刑案已觸犯法律，全案依法函請偵辦。此案也提醒民眾，若遇到可疑的執法人員，應立即撥打110查證，切勿輕信。

延伸閱讀

陸男全身飄「異味」！眼尖海關覺得怪怪的 一查驚現鞋內藏大麻

大驟變警報！11月「五星齊逆」 國師示警：所有星座都中招

影/雙北酒駕「拒測王」騎車自摔 酒測值爆表遭送辦