影／司機丟包遭輾斃 頂大男倒台64...第五車閃過畫面曝

新北市台64線快速道路25日深夜發生一起重大死亡車禍，一名25歲頂大溫姓替代役男搭乘多元計程車返家途中，卻在高架快速道路上遭司機丟包，隨後遭多輛車輾過身亡，如今後方車輛行車紀錄器曝光，溫男當時倒臥快車道上，幸好車主及時閃避，才沒有再次撞上。

據了解，溫男遭丟包台64線後，連續遭第1、第2、第6及第7輛車輾過，其餘車輛皆成功閃過，有民眾在社群平台Threads上發出第5輛車的行車紀錄器，只見時間是在凌晨2時22分許，而溫男已經倒臥在快車道一動也不動。

從網友發出的行車紀錄器中可以看到，第5輛車主原本行駛在快車道，但注意到前方有人，立即切換車道，並未撞上溫男，而在畫面的右前方有一輛車輛停靠路邊，猜測應該是撞到溫男的第2輛車。

網友紛紛留言表示「眼力真的很好，那個在橋緣下面路燈光明顯不足」、「重播看這個行車記錄器畫面我都要找一下他在哪了...在快車道也太扯」、「說真的要不是放大，我真沒看到那有個人」、「看影片都不一定看得到人」、「以正常車速真的閃不過」。

