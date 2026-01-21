（影）司法部發傳票查明州官員「串謀阻撓」! 州長怒槓川普：這是政治恐嚇

[Newtalk新聞] 美國移民執法衝突再升級，美國司法部於昨（20）日向明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）及多位地方首長發出大陪審團傳票，將針對地方政府是否串謀「阻撓聯邦移民執法」展開調查。





根據多家媒體報導，司法部向明州州長、明尼阿波利斯市長弗雷（Jacob Frey）、聖保羅市長高利‧赫爾（Kaohly Her）及明州總檢察長艾里森（Keith Ellison）等人辦公室發出傳票。傳票要求，官員們須提供與移民執法有關的通訊記錄與政策文件，以調查官員的行為是否鼓勵或導致地方政府妨害聯邦執法。

明州州長沃爾茲也直指此次調查是「政治性干擾」。圖：翻攝沃爾茲臉書(資料照)





市長弗雷批評司法部「濫用權力，試圖恐嚇履行職責的地方領導人」；總檢察長艾里森則強硬表示，這是在獲取文件而非針對他個人，他正持續阻止川普政府的非法行為，不會被嚇倒。明州州長沃爾茲也直指此次調查是「政治性干擾」。





而導火線「志工古德事件」也被爆出新線索，根據 X帳號「rainbow7852」 轉述明州醫生說法，古德遭 ICE 特工槍擊 8 分鐘後仍有脈搏，但現場醫生提出的救助請求卻被拒絕，令輿論譁然。





川普政府目前仍堅稱特工行為正當、屬自衛開槍，並支持擴大執法人員規模；但反執法者則認為古德未構成威脅。在 15 日的抗議現場，獨立攝影師約翰·阿伯納西（John Abernathy） 遭到暴力逮捕，他在倒地瞬間將相機拋給同業，以保護機內記錄的真相。





美國移民與海關執法局（ICE）特工於近日在執勤過程中，開槍射殺 37 歲女子蕾妮．古德。 圖：翻攝自 @0hour1 X 帳號





與此同時，根據 X帳號「rainbow7852」，布魯克林公園警察局長馬克·布魯利（Mark Bruley）指出，過去兩周收到大量美國公民投訴被無故攔下盤查身分，所有受害者均為有色人種，甚至連非執勤警員也遭遇此事。





在郵局甚至出現一對夫妻，公然威脅兩名亞裔男子要「舉報給移民局」，並厲聲要求查看證件。女子宣稱對方可能是非法移民，男子則強行索取駕照，夫妻行為也在網上引起輿論撻伐。

