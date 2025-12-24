影/吃鍋差點變腳尾飯！新北通緝犯撂人「5砍1」全落網

新北市永和區一間麻辣火鍋店前晚（22日）驚傳砍人事件，28歲王姓通緝犯疑因債務糾紛，糾集4名友人持西瓜刀、球棒闖店，將33歲王姓男子砍到四肢深可見骨後逃逸。警方成立專案小組追查一天一夜，昨晚將王嫌等5人全數逮捕，全案依殺人未遂、妨害秩序等罪嫌送辦。

嫌犯通通落網被移送法辦。 （圖／警方提供）

根據警方調查，王姓主嫌有詐欺、傷害及毒品等前科，自2023年起因涉及多起詐騙案件，遭台北、新北、桃園、台中及橋頭等地檢署發布8條詐欺通緝，罪行罄竹難書。

案發當晚約9時許，王男與楊姓友人正在永和保福路二段某麻辣火鍋店用餐，突然一群惡煞持械闖入，二話不說朝王男猛砍，並對楊男嗆聲「不關你的事！」整個過程不到30秒便揚長而去，附近居民誤以為是砸店糾紛，連忙報警處理。

警方趕抵現場時，發現王男四肢有7至8處刀傷、深可見骨，立即協助止血並通報救護車。王男經緊急送醫開刀縫合後，所幸無生命危險，目前仍在住院治療中。

事發後，警方立即成立專案小組報請檢方指揮偵辦，漏夜調閱多支監視器追查。昨日上午陸續在林口及永和區逮捕動手的23歲陳男、27歲李男、29歲古男，以及負責開車接應的26歲陳男等4人，並查扣犯案球棒。4名嫌犯供稱是受王嫌之邀助陣，對事發原因均不清楚，而作案刀械已遭丟棄。

專案小組擴大追查後發現，王嫌在逃逸過程中多次變裝，還變換交通工具及租車企圖躲避查緝，但仍被鎖定藏匿在淡水老家，於昨晚7時許將其查緝到案。

據了解，王嫌坦承是債務糾紛所致,但對於金額及細節不願多做說明。受傷的王男則稱不認識對方。警方查出雖雙方均無幫派註記，但王嫌胞弟前幾天遭人丟包到桃園醫院不治，是否與此事件有關，暫時查無直接關聯。警方認為王嫌說詞有所保留，懷疑可能涉及賭債或其他隱情，將深入追查釐清真正動機。

