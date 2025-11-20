(影)各國積極表態援烏 俄基地又遭 ATACMS 打擊

[Newtalk新聞] 俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭持續至今已超過三年，雙方目前仍在前線地區進行激烈的戰鬥。為了協助烏軍抵禦俄國的入侵，歐洲國家近期逐漸加強了對烏克蘭的援助規模，並推動先進武器的聯合製造。隨著各國軍事援助陸續抵達，烏克蘭也傾盡全力對抗俄羅斯的侵略，近期甚至使用美國援助的 ATACMS 戰術飛彈打擊俄國境內的軍事目標，重創了俄軍的軍事動員能力。





推主「rainbow7852」發布推文指出，烏克蘭總統澤連斯基近期舉行公開演講時，宣布將與西班牙的軍火製造商展開合作，共同打造可以探測遠程目標的雷達，並準備從西班牙接收 40 枚 IRIS-T 防空導彈。澤連斯基表示，如果烏克蘭能獲得西班牙獨有的製造工藝，烏軍的整體實力將獲得大幅度的提升。

澤連斯基強調，烏克蘭目前已經做好與西班牙展開進一步合作，聯合生產高精確度武器的準備，同時向西班牙的最新軍事援助計畫表示感謝，「尤其是防空導彈的援助，這對即將面臨冬季戰爭威脅的烏克蘭來說至關重要」。除了西班牙的軍事援助外，烏克蘭也已成功接收德國先前承諾提供的四套「天箭」( Skynex )防空系統，烏軍的防空能力也因此獲得了更進一步的提升。





另一方面，推主「NOELREPORTS」發布推文稱，希臘也準備與烏克蘭展開合作，共同在斯卡拉曼家的造船廠生產先進的海軍無人艇。「NOELREPORTS」表示，希臘計畫在與烏克蘭的合作中，將自身掌握的技術引入烏克蘭設計的無人艇中，進一步加強烏軍無人艇的戰鬥能力。





與此同時，土耳其總統雷傑普．艾爾段( Recep Erdogan )也公開展現了對烏克蘭的支持。推主「MAKS25」發布推文指出，在與澤連斯基會面時，艾爾段宣稱土耳其會將烏克蘭視為該國的「戰略夥伴」，並支持俄羅斯將克里米亞以及被佔領的烏東四州土地歸還烏克蘭，「我們始終願意與俄羅斯進行談判，並推動能為烏克蘭實現公正、和平的各項建議」。





推主「OSINTtechnical」也發布推文表示，截至目前為止，歐洲各國向烏克蘭提供的 F-16 戰機已經擊落超過 1300 個空中目標，對烏克蘭的防空做出了極大的貢獻。「OSINTtechnical」稱，烏軍於當地時間 18 日晚間，出動包含 F-16 、法國幻象戰機在內的空中力量，對俄軍發射的巡航導彈進行攔截，成功擊落 10 枚導彈，化解了俄軍的襲擊計畫。





另外，烏軍也於當地時間 18 日，使用美國援助的 ATACMS 陸軍戰術導彈襲擊了俄羅斯境內的軍事目標。推主「The threat of missiles and drones」發布推文指出，烏克蘭總參謀部發布聲明，宣稱烏軍於 18 日晚間，使用 ATAMS 對俄羅斯領土內的軍事設施發起打擊，但並未透露具體的打擊目標。





推主「NSTRIKE」分析認為，此次烏軍的打擊目標應是位於俄羅斯沃羅涅日州的巴爾的摩空軍基地，推測烏軍發射的 ATACMS 集束彈成功在該基地上空引爆，並將子彈藥拋撒至該基地。雖然俄羅斯國防部宣稱成功攔截了烏軍發射的導彈，但「NSTRIKE」指出，當地民眾拍攝的影片中，並未出現俄軍防空武器攔截導彈的特徵，「目前我們仍不清楚烏克蘭導彈的具體襲擊目標，但相關打擊行動似乎已經獲得成功」。

