(影) 各地解放軍全副武裝「進京勤王」? 京津唐高速被封 「這7字」害張又俠落馬....
[Newtalk新聞] 中國國防部日前發布通告，宣布針對中央軍委副主席張又俠與軍委委員劉振立展開調查，解放軍高層再次遭到清洗的消息也成為了國際輿論的關注焦點。近期有消息稱，大批解放軍部隊全副武裝陸續湧向北京，中南海當局則緊急加強警備規模，並同時封鎖了通往北京的高速公路。另外，也有網友針對張又俠落馬的原因進行分析，認為「對聖上不敬」，沒尊重「軍委主席負責制」才是他遭到清洗的真實原因。
X 推主「肌肉貓 Elva 」指出，多段在中國網路上流傳的影片顯示，中國各地的解放軍部隊疑似在張又俠被捕落馬後，陸陸續續地展開行動。其中，大批徐州軍區的陸軍部隊荷槍實彈、全副武裝的公然上街活動，嚴肅的氛圍也令民眾感受到巨大的壓力。
X 推主「淘喵先生」也針對相關影片進行分析，強調影片背景中光禿禿的樹枝，以及意外入鏡、穿著厚重衣物的路人都象徵著影片拍攝時間為冬季，「這段影片很可能是近期拍攝的」。「淘喵先生」表示，這些部隊沒有聽從國家主席習近平的命令，留在軍營內學習習思想，反而全副武裝公然上街，「到底是想幹嘛呢」。
與此同時，X 推主「戰場 ( 官場 ) 觀察工作室 昭明」也指出，在各地軍隊展開活動後，通向北京的京津唐高速公路遭到封閉，禁止民用車輛行駛。「戰場 ( 官場 ) 觀察工作室 昭明」認為，全國各地的解放軍部隊可能透過高速公路網路齊聚北京「進京勤王」，推測此次涉及兩位軍委委員的清洗事件可能持續延燒。
推主「貓神」也補充稱，在張又俠被宣布落馬後，解放軍中部戰區第 83 集團軍突然帶著各式武裝，現身在北京郊區，進一步加劇了中南海周邊的緊張氣氛。「貓神」指出，在第 83 集團軍出現後，北京衛戍區警衛第 1 師也進入戰備狀態，中南海當局更宣布停止一切軍事調動，並要求所有軍官、士兵上繳手機，「大戰貌似一觸即發」。
另外，X 推主「希望之聲－中國時局」也表示，當地時間 26 日，北京當局再次升級了中南海週邊地區的警備規模，大批中央警衛局人員身穿黑衣，站在新華門外警戒。
推主「量子．王文哈哈」指出，張又俠、劉振立兩人在落馬前可能早已展開合作，並保持與美國方面的聯繫管道，計畫透過實際行動修正習近平「極度不理智」的戰略航向。「量子．王文哈哈」認為，雖然張、劉兩人此次的倡議並未獲得成功，但仍成功瓦解了北京當局建立的權威，「中國並非不可戰勝的，習近平的權威已經開始出現『空心化』的特徵了」。
針對張又俠、劉振立兩人的照片仍留在中國各大官方網站一事，X 推主「Adam」分析認為相關情形可能與中國高層官員落馬的標準流程有關。「Adam」指出，按照過往案例，針對某些官員展開立案審查的行為，不代表該官員已經被開除黨籍或撤銷職務，「通常須等到中央紀委、中央軍委紀委等單位公布調查結果，才可能做出『剝奪身分』的裁決」。
「Adam」強調，中國政府相關網站沒有處理張又俠、劉振立照片的行為「不能被視為習近平控制軍權能力」的象徵，認為只有在握有巨大影響力的前提下，才可能發起此次迅速抓捕張又俠、劉振立的行動。
X 推主「曹長青」則指出，不論未來中國官方指控張又俠何種罪名，真正導致其落馬的原因應該都與「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」，也就是「對聖上不敬」有關。「曹長青」以習近平、張又俠共同出席武器展時開心暢談的影片為例，稱張又俠「毫無顧及君臣身分」與習近平談話的行為，很可能引發了習近平的不滿。
「曹長青」表示，習近平的心胸狹小，幾乎沒有任何縫隙，推測張又俠一系列不顧及身分的舉動引發習的強烈不滿。另外，「曹長青」認為，中國高層內部可能存在挑撥習近平、張又俠關係的勢力，「就像當年周恩來挑撥毛澤東與林彪關係一樣，張又俠也因此成為『第二位林彪』」。
