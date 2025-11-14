(影) 各攻戰爭軟肋! 俄軍鑽隧道突破戰線、烏「火烈鳥」飛彈猛轟後勤

[Newtalk新聞] 近日，烏克蘭東部與北部戰線同時升溫，俄羅斯在頓涅茨克州與蘇梅州的攻勢相互呼應，烏軍則以反擊、伏擊與首度動用本土長程巡航飛彈「火烈鳥」回應，戰況持續膠著。





頓涅茨克州戰略要地波克羅夫斯克持續爆發巷戰。俄軍近日對市區內建築物進行清剿時，一名士兵在樓內遭烏克蘭部隊近距離射殺。俄軍自今年 11 月集結逾 15 萬兵力，意圖奪取該城，但近幾週遭烏軍反擊，烏軍已重新控制市中心部分區域。烏軍在城市東側成功壓制俄軍滲透單位，雙方在窄巷與廢墟間纏鬥。儘管俄軍多路推進，但部分攻勢受無人機干擾而受阻。

俄軍士兵試圖採用「地道戰」戰術，卻遭烏軍無人機反擊。 圖：翻攝自 X





在北方前線，俄軍於蘇梅州瓦拉奇內附近，再度施行代號「Pipe 3.0」的隧道滲透行動，企圖利用地下管線突襲烏軍陣地。然而烏軍早已設伏，第一批俄軍遭到即時殲滅約半數，其餘人員在地道口附近持續零星抵抗。





此類行動延續俄方自 2024 年起在阿夫迪伊夫卡等地使用的「管道戰術」，而最新的「Pipe 4.0」行動亦於本月再度失利。此前俄軍在庫爾斯克方向亦曾因類似行動遭遇毒氣滯留與設備失效，導致人員肺部損傷。





烏克蘭最新研發的火烈鳥 (紅鶴, Flamingo )導彈，射程可達3000公里。 圖 : 翻攝自X / NOEL Reports





烏克蘭總參謀部於 13 日晚間發布影片，展示四枚本土研發的「火烈鳥」長程巡航飛彈升空畫面。官方證實其中一枚在俄羅斯奧廖爾上空被擊落，其餘三枚命中目標，包含克里米亞與札波里熱地區的油庫、無人機儲存場、直升機停機坪以及防空陣地。「火烈鳥」射程達 3000 公里，是烏克蘭首次公開證實使用該型國造武器，被視為減少對西方飛彈依賴的重要里程碑。





專家認為，儘管俄羅斯防空仍能攔截部分飛彈，但烏方已展現本土軍工的進展，使後勤與能源設施成為俄軍新的脆弱點。

