(影) 各方勢力介入 ! 摩薩德暗戰伊朗部隊 庫德族、伊拉克武裝齊下場

[Newtalk新聞] 伊朗局勢近日急遽升溫，德黑蘭及多個省分爆發大規模抗議活動，街頭畫面顯示，大批民眾高喊反政府口號，公開挑戰伊斯蘭共和國統治正當性。儘管當局試圖透過大規模網路中斷與通訊封鎖壓制訊息流通，相關影片仍持續外流，顯示政權對社會動員的控制力正遭遇前所未有的考驗。





綜合多篇 X 貼文消息報導，這波動盪的深層背景來自伊朗長期經濟失序。惡性通貨膨脹導致貨幣急貶、民生物資短缺，加上制裁壓力未解，已侵蝕基層社會的忍耐底線。多名觀察人士指出，與過往抗議不同的是，恐懼感正在快速消退，即使在嚴密封鎖下，街頭怒火仍持續擴散。

位於伊朗東北部的馬什哈德(Mashhad)，當地民眾擊退警察，拉下伊朗國旗並撕毀。 圖：翻攝自 X 新‧二七部隊 軍事雜談





在內部動盪升高之際，外部勢力介入的跡象亦逐漸浮現。伊朗官方媒體《塔斯尼姆通訊社》證實，近期安全部隊在多起行動中與以色列情報機構「摩薩德」相關網路發生衝突，造成多名安全人員喪生，死者包括北呼羅珊省伊斯法拉延市檢察官、哈馬丹市 6 名巴斯基民兵，以及德黑蘭多名警官。這被視為伊朗與以色列之間「影子戰爭」進一步延伸至伊朗境內的重要訊號。





此外，X 帳號 @eye_southern 宣稱伊朗已殲滅一批自邊境越境的庫德分離主義武裝分子，顯示西部與西北邊境安全壓力同步升高。另有來自伊拉克的什葉派武裝人員公開表示，正前往伊朗支援德黑蘭政權。





X 帳號 @eye_southern 宣稱伊朗已殲滅一批自邊境越境的庫德分離主義武裝分子。 圖:翻攝自X帳號@eye_southern





據 X 帳號 @POMTQ 表示，美國聲稱伊朗最高領袖哈梅內伊「已經逃離德黑蘭」，英國國會議員亦爆料稱，有貨機被目擊自伊朗運出大量黃金，引發外界對伊朗高層是否進行資產轉移與權力避險的高度揣測。不過相關說法尚未獲得證實。





伊朗官方則強硬回應，指控美國「雙手沾滿伊朗人民鮮血」，並警告將嚴厲打擊任何「與外國勢力勾結、破壞公共秩序」的行為。德黑蘭強調，國家立場不會動搖，並呼籲社會團結對抗外部干預。





示威者紛紛上街。伊朗多達31省陷入癱瘓。 圖 : 翻攝自追著大事跑的人





反對派方面，流亡海外的巴列維王儲再次成為輿論焦點。作為伊朗反對陣營的象徵性人物，他長期主張推翻伊斯蘭神權體制、建立以民主選舉為基礎的民選政府，並多次表明無意恢復巴列維王朝。隨著局勢惡化，其角色是否從精神領袖轉向實際政治核心，正受到國際社會密切關注。





動盪也已開始衝擊區域交通與經濟活動。繼土耳其航空暫停飛往伊朗航班後，沙烏地阿拉伯航空與亞塞拜然航空亦相繼宣布停飛。土耳其航空已取消所有自伊斯坦堡飛往德黑蘭的航班，官方未說明具體原因，但業界普遍認為與安全風險評估及潛在社會動盪有關。

