影/合歡山又下雪花！積雪1.5公分 夢幻銀白世界曝

合歡山今（28日）凌晨起陸續降下冰霰和雪花，松雪樓早上8時許左右，周邊積雪約1.5公分，夢幻銀白世界雪景讓人驚豔。

合歡山今日凌晨起陸續降下冰霰和雪花。（圖／中天新聞，下同）

今天凌晨合歡山陸續降下冰霰和雪花，氣溫約1度，鏟雪車也出動清理周邊積雪，不過隨著白天天氣逐漸回暖，積雪已漸漸開始融化。

根據中央氣象署預報，今天受東北季風伴隨華南雲雨區東移影響，各地早晚涼冷，中部以北及宜蘭清晨低溫普遍在13至15度，南部及花東16至18度，預測白天北部及宜蘭高溫僅16至18度，整天涼冷，至於中南部地區高溫約23至26度，花東地區則為20至23度，應適時增添衣物以免著涼；降雨方面，清晨受華南雲雨區東移影響，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區亦有零星小雨，大臺北山區及基隆北海岸雨勢較大，白天起華南雲雨區遠離，新竹以南地區轉為多雲到晴的天氣，迎風面降雨也逐漸趨緩，今日上午之前3000公尺以上高山，有局部降雪現象，白天起水氣減少，降雪機率將明顯降低，但高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，山區行車應注意路況安全。

