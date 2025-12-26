影/合歡山武嶺下冰雹「一片銀白」 遊客大呼值得

今（26）日上午合歡山武嶺周邊氣溫僅1.3度，上午6時39分至7時26分下起冰霰加冰雹，不少徹夜來等待的民眾開心直呼：「值得了！」現場也出現不少冰雪小鴨，十分可愛。

合歡山武嶺周邊下起冰霰加冰雹 。（圖／中天新聞）

民眾堆起冰雪小鴨 。（圖／中天新聞）

追雪民眾開心拍照。（圖／中天新聞）

在大陸冷氣團持續的影響之下，加上水氣充足，高山有望降雪。今（26）日上午6時39分至7時26分合歡山武嶺周邊下起冰霰加冰雹，民眾表示，「從台北凌晨一點半就出發了，看到下雪覺得值得了，而且第二次上來就碰到下雪，也是有史以來第一次看到下雪。」不過也提醒其他追雪的民眾要備雪鏈，「我們在山下綁的時候就看到一堆人沒綁，然後結果半路上就看到他們只能迴轉下去。」

從台北徹夜趕來的民眾大呼值得。 （圖／中天新聞）

民眾徹夜來等待守到合歡山變成一片銀白世界，開心玩起丟雪球，現場也堆起一整排冰雪小鴨。民眾開心拍照之餘也不斷直呼：「手要凍僵了。」值得注意的是，目前合歡山的台14甲線翠峰至大禹嶺路段有薄薄的結冰，民眾要注意路面濕滑，要追雪也要車上備好雪鍊以備不時之需。

路面積雪結冰。（圖／中天新聞）

