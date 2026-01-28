影／合歡山武嶺積雪結冰 南投警方啟動雪季勤務實施加掛雪鏈管制
【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】因近日低溫影響，合歡山武嶺地區出現積雪及道路結冰情形，為確保用路人行車安全，南投仁愛警分局依現場天候狀況，即時啟動雪季交通疏導及安全維護勤務，自28日7時起，於相關路段實施「限加掛雪鏈通行」措施，並將視天候及交通狀況機動調整管制方式。
南投仁愛警分局指出，目前已派遣警力於合歡山沿線加強交通疏導與管制，並隨時掌握路況變化，以降低交通事故風險。警方也提醒，民眾上山前務必確認車輛狀況良好，包含煞車、輪胎及相關安全防護設備均須齊備，行經管制路段務必依規定加掛雪鏈，切勿心存僥倖。
▲合歡山武嶺積雪結冰，南投警方啟動雪季勤務實施加掛雪鏈管制。
南投仁愛警分局呼籲，雪季期間山區氣候變化快速，道路濕滑結冰風險高，請用路人配合現場員警指揮及交通管制措施，共同維護行車安全，避免發生危險情事或因違規受罰。
