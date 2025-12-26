影》合歡山變身銀白世界 台14甲線昆陽至大禹嶺限加掛雪鏈通行

合歡山陸續下雪，圖為合歡山小風口管理站周邊。（太魯閣國家公園管理處提供／王志偉花蓮傳真）

受冷氣團低溫與水氣影響，合歡山今天清晨下起冰霰，隨低溫發威，甚至降下小雪，太魯閣國家公園合歡山小風口管理站已白茫茫一片，彷彿撒上一層糖霜；松雪樓與武嶺停車場也有，由於道路結冰，台14甲線昆陽至大禹嶺，今上午8時起限加掛雪鏈通行。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段表示，受大陸冷氣團影響，今清晨3000公尺以上高山道路皆於冰點，昆陽至大禹嶺路段（29k－41.5k）道路潮濕結冰，為維護用路安全，今日8時起限加掛雪鏈通行，提醒用路人，高山氣候嚴峻變化迅速，管制路段仍視現況機動調整。

另依115年合歡山雪季公告事項，下（積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。

已有「追雪族」連夜上山守候，清晨時分，冰霰出現，民眾紛紛拿起手機拍照，驚呼下雪了。

公路單位提醒，合歡山區天氣變化迅速，若遇路面結冰或能見度不佳，將視現況機動調整交通管制。呼籲用路人小心駕駛，遵循沿線交維提醒，賞雪之餘也要確保行車安全。

公路局籲呼籲，欲行經台8線、台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈，並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案；相關道路行車資訊請隨時收聽警廣，並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示的交通管制訊息。

