影》合歡山追雪族注意！台14甲線下午5點預警封閉

松雪樓氣溫2.8度，斷斷續續降下直徑約2至3毫米的冰霰，厚度達0.5公分。（公路局中分局提供／劉慧茹南投傳真）

合歡山地區2月1日一早湧入追雪車潮，上午10點多，松雪樓氣溫2.8度，斷斷續續降下直徑約2至3毫米的冰霰，厚度達0.5公分，但隨後雨勢增強，冰霰逐漸融化，未能持續太久。公路局於下午5點實施道路預警封閉，有計畫上山追雪的民眾須特別留意。

受到華南雲系東移及大陸冷氣團影響，今天各地天氣偏冷，合歡山陸續降下冰霰，讓追雪族興奮堆起雪人。公路單位則因應冰霰造成道路濕滑，台14甲線武嶺至松雪樓路段短暫實施限加掛雪鏈通行，以維行車安全。

中央氣象署指出，受到華南雲系東移及大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，除北部、東北部地區外，南投山區也出現降雨，並有局部較大雨勢。原本上午仍見陽光的南投市區一帶，中午過後也明顯轉冷，部分地區甚至開始降雨。

公路局表示，台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺路段，將於下午5點起實施道路預警性封閉措施，採取車輛只出不進；另考量台14甲線31.7K武嶺至32.7K松雪樓路段道路崎嶇蜿蜒，易發生打滑情形，該路段將實施「雙向封閉」管制，禁止通行。

明（2）日北部、東北部及東部天氣偏冷，水氣仍多，中部山區有局部短暫雨。公路局將於上午8點視天候及道路狀況，再決定是否「限加掛雪鏈車輛通行」或「開放通行」。另外，台8臨37線中橫便道配合增開夜間5點30分通行班次，僅限大梨山地區農產運輸貨車由德基往谷關方向通行。

公路局提醒用路人，行前務必確認天氣與路況，車上須隨車攜帶雪鏈並小心慢行。高山氣候嚴峻、變化迅速，管制路段及方式仍將視現況機動調整；另依115年合歡山雪季公告事項，下（積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸的大、小貨車，以及各類機慢車（含大型重型機車），一律禁止進入管制路段。

