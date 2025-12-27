影/合歡山追雪！一堆車輛半路才裝雪鍊 釀堵塞7公里

大陸冷氣團發威，合歡山區今（27日）降下瑞雪，吸引大批民眾上山賞景，不過有駕駛卻在途中才上雪鏈，導致追雪車輛大排長龍，離翠峰管制站大約7公里。

民眾半路裝雪鍊釀塞車。（圖／中天新聞）

在水氣與氣溫配合之下，合歡山今日凌晨出現降雪情形，山區道路、植被全被白雪覆蓋成「銀白世界」，吸引大批民眾上山追雪，拍美照留念。不過，在追雪途中，卻有許多車輛停在路中間安裝雪鏈，導致後方車輛大排長龍。

有民眾指出，現場車龍長達7公里左右，呼籲可以利用路面寬廣處或是停車場裝雪鏈，別停在路中間，造成交通堵塞，讓不少人在寒冬中等候上山。

合歡山追雪塞車。（圖／中天新聞）

氣象署提醒，今天(27日)大陸冷氣團逐漸減弱，清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至16度，局部地區會再低1至2度，請務必做好保暖工作，清晨中部以北地區也有零星短暫雨。溫度及水氣配合之下，中部以北、宜蘭、花蓮3000公尺以上高山有零星降雪、下冰霰或結冰的機率，前往高山請留意路面濕滑及結冰現象。

合歡山追雪塞車。（圖／中天新聞）

