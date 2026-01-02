影/合歡山飄雪花！銀白世界美如畫 積雪已達2公分

強烈大陸冷氣團發威！南投仁愛鄉合歡山今（2日）清晨4、5點開始就下起冰霰，隨著溫度越來越低，冰霰開始夾雜飄雪，日前積雪已經1、2公分。

合歡山今天清晨下起冰霰，溫度逐漸降低，冰霰也開始夾雜飄雪。（圖／中天新聞）

合歡山今天清晨下起冰霰，溫度逐漸降低，冰霰也開始夾雜飄雪，不少民眾已經在山上賞雪，仁愛分局也開始執行雪地管制，從昆陽開始要上武嶺就得掛雪鏈才能通行。

民眾賞雪。（圖／中天新聞，下同）

受到強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署表示，週五晚到週六晨氣溫最低，中北宜普遍10-11度；南部花東及澎湖12-14度；金馬8-9度，週六白天氣溫雖然持平或略回升，但整體感受還是很冷。

