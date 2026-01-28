影》合歡山一夜白頭！鳶峰至大禹嶺限掛雪鏈通行

合歡山區27日深夜起再度降雪夾霰，合歡群峰一夜白頭。（林保署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

合歡山松雪樓深夜斷斷續續下冰霰夾雪花，一早成了銀白世界。（林保署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

合歡山松雪樓深夜斷斷續續下冰霰夾雪花，一早成了銀白世界。（林保署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

合歡山成銀白世界，由於氣溫逐漸回暖，積雪有融化且結冰狀態。（林保署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

台灣受東北季風南下與華南雲雨區東移影響，合歡山區27日深夜起再度降雪夾霰，合歡群峰一夜白頭，公路局埔里工務段剷雪車凌晨出門檢視路況，宣布台14甲線25.8K鳶峰至41.5K大禹嶺部分路段結冰積雪未融，限加掛雪鏈通行，視路況機動調整限掛雪鏈通行路段。

合歡山松雪樓人員指出，昨深夜起山區氣溫降至0度左右，斷斷續續下冰霰夾雪花，一早起來發現屋外成了銀白世界，積雪厚度約1.5公分，由於氣溫逐漸回暖，上午9時氣溫約1度左右，積雪有融化且結冰狀態。

民眾透過即時影像發現合歡山區已被皚皚白雪覆蓋，上午7時許陸續有追雪車輛湧入武嶺停車場，頂著雲霧與寒風開心打雪仗，上武嶺亭拍照打卡。遊客興奮說，整片山頭一片白茫茫，合歡山追雪成功解鎖，超級開心！

警方指出，合歡山下雪，路面積冰路滑，呼籲用路人上合歡山追雪小心駕駛，並遵守交通管制措施，由於114年合歡山沿線發生178件疲勞駕駛交通事故，造成105人受傷，也奪走10條寶貴性命，提醒用路人夜衝武嶺疲勞駕駛風險高，建議養足精神再上路。

