影/同框韓國瑜！鄭麗文親曝「私下互動」嗨喊：他說我像白雪公主

國民黨主席鄭麗文今日首度以黨主席身分參加總統府元旦升旗典禮。她之後參加國民黨舉辦的元旦升旗典禮，談到和立法院長韓國瑜碰面的情景，她笑言韓國瑜一看到她說自己今天像白雪公主一樣，雖然不是說顏值，而是萬綠叢中一點紅，但聽到這句話還是會樂一整年。

鄭麗文開心和韓國瑜合影留念。（圖/中天新聞）

總統府於今天（1月1日）舉行「元旦升旗典禮」，鄭麗文首度以國民黨主席身分出席。她在活動中很熱情的找韓國瑜自拍合照，氣氛非常熱烈。

而鄭麗文在參加完總統府元旦升旗典禮後，也出席國民黨舉辦的元旦升旗典禮活動，她在致詞時表示，今天是中華民國開國115周年的元旦，自己一大早參加總統府的元旦升旗典禮，感覺到非常的榮幸，也感覺到非常的開心。

廣告 廣告

鄭麗文接著談到和韓國瑜碰面的情況，當時在接待室的時候，自己就遇見了韓國瑜，韓國瑜看到自己第一句話就說「主席，妳像白雪公主一樣」，她就跟韓國瑜說「我元旦第一天一大早就聽到有人說我是白雪公主，我會樂一整年啊」。

鄭麗文笑言，韓國瑜的意思不是說自己顏值像白雪公主，而是因為接待室裡面全部都是男生，萬綠叢中一點紅，她是唯一的女生。不過自己要把這個好心情，要把這個正能量跟所有的好朋友一起分享。

鄭麗文強調，在元旦開春2026年民國115年的第一天，迎向第一道曙光，希望大家懷抱著正向的心情、新年新希望。過去的風風雨雨，過去的晦暗，過去的紛紛擾擾，都希望今天轉換一個全新的心情。

延伸閱讀

台積電：獲美商務部出口許可 確保南京廠營運不受影響

期盼兩岸共同維護和平 鄭麗文：絕不讓台灣涉險

解放軍「正義使命」演習落幕 國防部：維持適切應變機制