影／向太揭劉德華隱婚20年心酸內幕 「曾被粉絲持棍圍堵！」

娛樂中心／李汶臻報導77歲資深女星吳敏出道超過50年，因在長青劇《鳥來伯與十三姨》中飾演「鳥來嬤」一角而廣為人知，也因此獲封「國民阿嬤」稱號。豈料，她卻在事業正值高峰之際選擇轉換跑道、投身政壇，但最終落選；之後更被爆出因投資失利負債千萬，還曾罹患子宮頸癌，甚至一度傳出烏龍死訊，人生起伏不小。她28日現身演藝工會尾牙，罕見鬆口談及近來的收入狀況與身體近況。

民視 ・ 18 小時前 ・ 6 則留言