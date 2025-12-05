(影) 向美買的F-16V有消息了！快試飛 空軍參謀長證實：54架進生產線
[Newtalk新聞] 台灣於 2019 年向美國購買的 66 架 F-16V 戰鬥機，近日傳出新進度。據《路透社》與 X 帳號「War」指出，台灣向美國洛克希德·馬丁公司訂購總價值 80 億美元的全新 F-16V 戰鬥機，將於本月稍晚在南卡羅來納州格林維爾的工廠啟動首批試飛。
空軍參謀長李慶然日前於立法院簡報會上證實，目前 66 架戰機中已有 54 架進入生產線，且將於本（12）月進入試飛階段。據《路透社》報導，該訂單於 2019 年獲美國批准，目的是將台灣 F-16 機隊總數提升至 200 架以上，但先前曾因武器系統等問題等因素導致交付延宕。這批 F-16V 戰機配備了先進的航電、武器與雷達系統，以有效反制中國解放軍的 殲-20 等隱形戰機攻擊。
然而，據 X 帳號「War」指出，即便這批戰機對台灣的防禦至關重要，但由於中國在戰爭爆發時，恐會鎖定空軍基地進行大規模飛彈攻擊；若衝突爆發，在缺乏美國支持的情況下，高達七成的 F-16V 戰機可能在戰事初期就會因跑道與機庫遭毀而「蹲在地上」，失去作戰能力。該帳號強調，若台海情勢升級，台灣的天空將成為主要的關鍵戰場。
