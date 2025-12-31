影/向老闆借錢遭拒！高雄員工持刀攻擊兩人 林園警迅速逮人

高雄一名陳姓男子因向老闆借錢遭拒，竟持美工刀攻擊老闆及1名女性同事，造成2人受傷送醫。林園分局迅速組成專案小組，在短短一天內於台南市將嫌犯逮捕到案，全案依傷害、侵入住宅及殺人未遂罪嫌移送檢方，並已獲准羈押。

專案小組經擴大調閱監視器畫面，成功鎖定陳嫌逃逸路線，並於10月28日晚間在台南市六甲區將45歲陳姓男子緝獲歸案。警方調查發現，陳嫌因向老闆借錢花用被拒絕，心生不滿而持刀行兇，犯案後立即逃離現場。

案發於10月27日深夜11時39分，林園分局接獲報案指稱大寮區仁德路有糾紛事件。大寮所員警趕抵現場後發現，72歲楊姓男子與44歲蔡姓女子在廠房內休息時，遭到陳姓員工持美工刀攻擊，導致楊男頸部及蔡女手部受傷，所幸兩人意識清醒，立即被送往醫院急救。

林園分局呼籲民眾，遇到爭執時應保持冷靜、理性處理問題，切勿因一時衝動而做出無法挽回的舉動。若遇到糾紛情況，應立即報警尋求協助，以確保自身及他人安全，避免憾事發生。

警方表示，本案犯嫌因一時情緒失控做出嚴重傷人行為，不僅傷害他人還讓自己面臨法律制裁。經檢察官訊問後，認為陳嫌犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准，全案將依法嚴辦。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

