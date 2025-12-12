影／向華強為向佐開戲虧數億元 嘆「生涯最大敗筆」！原因曝





[FTNN新聞網]影音中心／陳沛妤

向華強日前拍分享自己曾經親自為兒子向佐開戲，卻虧了數億資金，向華強從影多年，自認從未遇過捧不起來的演員，不料唯一捧不起來的竟是親生兒子，成為他電影生涯中的「最大敗筆」，他也透露其中的原因，並將此歸咎於自己當年的「驕傲輕敵」。

向華強透露為兒子開戲拍電影虧了數億資金。（圖／抖音：龍五向生）

