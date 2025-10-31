影/吳怡農才喊參選就出事 「掛吊帶」遞交台北市長參選意願書

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今（31）日赴民進黨中央黨部，遞交台北市長參選意願表，他的左手掛著吊帶引發關注，他透露因為肩關節唇受傷動手術，吊帶還要掛1個月。

吳怡農31日赴民進黨中央黨部。（圖／中天新聞）

吳怡農表示，今天正式提交參選意願書爭取台北市長提名，過去5年來他成立壯闊台灣聯盟，專注於社會韌性建設，透過社區合作、國際接軌及科技創新，努力解決民眾生活中的各種問題，他認為自己的多元背景，包括商業領域、金融投資、公部門及非營利組織的經驗，可以為台北市的未來帶來正向貢獻。

吳怡農指出，台北市是一座非常非常美麗的城市，但許多家庭的生活現狀多年來未有改善，因此必須努力打造更安全、更有韌性且充滿機會的首都，他主張在教育及科技領域大力推進，幫助下一代在全球競爭中站穩腳步，同時關注青少年的身心健康，改善家庭居住困難，更要提升全社會災害應變的能力。

吳怡農坦言，台北市一向是民進黨的艱困選區，但他相信只要堅持乾淨、包容的選戰，重建民眾對政治的信任，相信絕對可以成功，所以他從今天開始將展開一系列客廳會，與台北市民面對面交流，分享理念並聽取市民意見。

媒體提問怎麼看與現任台北市長蔣萬安重演「雙帥對決」？綠營其他人選如台北市議員苗博雅、前立委高嘉瑜等？這次是民主活水派系推派？吳怡農對於相關敏感問題均無正面回應，只稱準備參選已久，將全力爭取社會大眾支持。

