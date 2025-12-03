影∕吳怡農砲口對內惹議 深刻反省：會創造更多對話機會

壯闊台灣創辦人吳怡農有意代表民進黨出征2026台北市長選戰，他日前批評「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」，引起黨內不滿，但他隨後又發表長文反省自己的用詞造成誤解和傷害。他今（3）日再度強調，他會繼續走入街頭，創造更多對話的機會。

壯闊台灣創辦人吳怡農。（圖／中天新聞）

吳怡農日前被問到2023年立委補選採「佛系打法」輸給王鴻薇，導致很多支持者不贊成他選台北市長，他直言，很多名嘴甚至黨內操盤手可能太久沒去了，不了解或不願意去看清台北市選民結構，佛系打法沒有錯，而且差一點就贏了。此話一出遭到黨內圍剿。

吳怡農表態願代表民進黨出戰2026台北市長選戰。（圖／中天新聞）

對此，吳怡農2日發長文反省，強調自己從來沒有批評大罷免運動的志工，「讓我所敬佩的這群人感受到傷害，使我深刻警惕與反省。」他今日再表示，自己接受也聽到了各界朋友的關心跟回饋，為了跟大家一起向前走，他會強化與大家的溝通，回應對台北市的期待，「接下來我會繼續走入街頭，創造更多對話的機會」。

