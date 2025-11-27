影/吳怡農選台北市長？郭正亮提2件事打槍 點名徐國勇空降參選

2026台北市長選舉，民進黨要派誰出來選，各界都在關注。目前綠營部分，僅有「壯闊台灣」創辦人吳怡農表態爭取提名，昨（26）還公布黨內潛在參選人對比式民調，他僅落後立委王世堅排名第2。對此，前立委郭正亮「推薦」民進黨秘書長徐國勇選台北市長，因為他至少團結深綠沒問題。

前立委郭正亮上中天新聞政論節目談到2026台北市長選舉。（圖／中天新聞）

郭正亮昨日在中天新聞政論節目《綠也掀桌》提到，吳怡農是真的要選，這個人是投資銀行出身的，沒在拐彎抹角的，不過他的研判，民進黨不會讓吳怡農代表參選，原因包括他先前曾公開批評大罷免，而且被視為前總統蔡英文的人馬。

「壯闊台灣」創辦人吳怡農。（資料照／中天新聞）

近期藍營極力推薦的民進黨立委沈伯洋，郭正亮也認為，賴清德不會讓他選台北市長，畢竟恐會影響全台選情。民進黨是否要在台北市空降一個人來選？郭正亮認為，其實可以派徐國勇參選台北市長，至少他在團結深綠這塊是絕對沒問題的，不過他也可能會評估自己身體狀況，畢竟選舉是很累人的。

民進黨秘書長徐國勇。（資料照／中天新聞）

至於總統府秘書長潘孟安，郭正亮推測，他應該早已內定的下一任行政院長，因為賴清德手上要一張牌，內定人選就是潘孟安。而即將卸任的高雄市長陳其邁，郭正亮直言他得好好表現，高雄一定要贏，否則可能就沒了，頂多接個內政部長。

