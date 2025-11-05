影/吳音寧年薪又翻4倍！謝龍介驚爆內幕：她彈性很大

台灣肥料公司（台肥）原任董事長李孫榮突遭撤換，昨（5）日宣布由總經理張滄郎接任，而第一時間傳出接任董事長的行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧出任董事，立委謝龍介分析總統賴清德考量。

謝龍介5日上 《大新聞大爆卦》。 （圖／中天新聞）

謝龍介今（5）日上中天節目《大新聞大爆卦》表示：「這個董事長啊，坦白講以賴清德行事風格，沒有凸槌是不會動的，李孫榮是從台南就比較認識的一個，賴清德手上已經沒有多少牌可以打嘛，因為原本是英系的他這一年半來幾乎沒有用嘛，因為還沒有喬好，而且當時的背叛都是刻骨銘心在他的內心裡面，賴清德面臨這個背叛是很嚴重的，所以他是不是在清洗這些人？尤其是整個光電產業，總統是非常清楚整個結構啊多惡劣，你看嘛，一個位居秘書長這種高位啊，在賴總統就職前就落跑到今天。」

謝龍介表示：「吳音寧基本上她也沒有什麼，只是大家覺得說有一點爭議，250萬實習生，你看她柔軟度很好，250萬可以到120萬的中辦副執行長，那現在到1500萬，所以她這個彈性很大，那你看看她現在的一年400多萬，又是升了4倍，如果安排董事執行業務的話，大概還可以領個2、300萬，所以不會很差，看來他對吳音寧還是相當友善。」

台肥董事吳音寧。（圖／翻攝吳音寧臉書）

謝龍介指出：「坦白講以吳音寧的個性跟她當時能夠影響的部分，她等於沒有背叛嘛，因為她等於是站在跟賴清德同一個選戰的陣線上，所以現在從這個人事我們是大膽在推測，賴清德對於英系已經是分而治之，就是說當年有比較明顯背叛的，有耳語、有風聲的、有收集到情報的這些，跟比較沒有明顯，而且還基本上還是有挺他的，這些大概就分治了，分開治理，那這樣的話他對他後面這兩年多啊，就防止跛腳嘛，再來就是黨內的提名嘛，那黨內的提名大概1月份完成以後，那賴清德基本上還是定於一尊了，那最重要你要想要打倒賴清德，就是要讓台南市政黨輪替，只有這一張牌對他最傷了，就算高雄輸掉了也是陳其邁的責任。」

謝龍介分析：「所以你就可以看賴清德所有人事佈局，基本上我想董事長一定是有凸槌所以才會有今天，還有將近兩年的任期他就換了，而且換了把吳音寧推上來，他們不是不知道吳音寧推出來大家會討論，也會知道，那我就認為這個是有人幫賴清德在處理這一些事情的時候提的，所以並不是賴清德主動要用這個人。那處理這樣的話，又弄得風風火火，就像去年的今天一樣，去年的這個時候提了呂政璋任台金聯董座，24小時就下台，為什麼？因為賴清德事先不知道！那這個我是內線有聽到說，賴清德問潘孟安、問卓榮泰，卓榮泰說秘書長說總統叫辦的嘛，所以就問潘孟安為什麼這樣？潘孟安是告訴賴總統說呂政璋騙他，賴清德是很厲害的，他說這樣喔、騙你喔？你請他下來！到了第3天就下台了。」

總統賴清德。（圖／民進黨提供）

謝龍介強調：「所以你可以看到賴清德他重用了潘孟安，也許將來凸槌就在他身上了。坦白講他用了潘孟安是因為2019年潘孟安陪他一路打到底，挑戰蔡英文那一次，潘孟安當時是屏東縣長，整個敢陪著賴清德跟蔡英文對幹到最後結束，所以這次是賴清德真的是報恩了，讓潘孟安在這麼高的位置，聽說行政院幾億以上的案子都必須要經過他。所以我認為這不是賴清德的風格，我今天我把它講出來就是希望賴總統聽到嘛，你這樣聽到的話你要去調整，否則對賴清德是不利，因為你跟潘孟安的路數不同，不同掛的，就是英系這邊他不用的話就會變成今天這個樣子嘛，這樣的話就變成他限縮在這裡，他就必須面臨這種人事問題是類似的狀況一而再再而三同樣的戲碼再度演出，我跟你講他會忍不住，他會抓狂！」

主持人馬千惠問：「賴清德這樣算擺吳音寧一道吧？會不會惹怒英系、英粉？」謝龍介急喊：「不會不會不會不會，欸各位，那就擺我一道吧，擺我兩道好不好？一年4、500萬元，擺你一道？不要把話講成這樣啦，我還幫你處理了，要給你1500萬是很大的誠意啊，對不對，那你現在也在還有500萬啊，那如果你還執行業務，還有2、300萬，這樣你說他擺她一道？這講不下去，我幫賴清德講一下啦，真的啦，不忍心這樣講啦，他已經很有誠意了。」

