影／周君綾攜手玉聖協會關懷弱勢 彰化和美90戶弱勢家庭暖心迎新年

▲彰化縣議員周君綾服務處今日上午攜手玉聖社會服務關懷協會，舉辦「讓愛匯聚・過好年」春節關懷活動，陪伴大和美地區弱勢家庭提前迎接新春佳節。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】農曆新年將至，社會溫情再度匯聚。彰化縣議員周君綾服務處今（2）日上午攜手玉聖社會服務關懷協會，舉辦「讓愛匯聚・過好年」春節關懷活動，並邀請立法委員陳素月共同參與，陪伴大和美地區弱勢家庭提前迎接新春佳節。

活動現場共發放給90戶弱勢家庭，每戶2,000元春節加菜金及價值500元的年節禮盒。周君綾議員與玉聖社會服務關懷協會理事長張良熙，偕同志工逐一將紅包與禮盒親手送到鄉親手中，並貼心關懷家庭近況，傳遞最真摯的新年祝福。

周君綾表示，希望這份春節加菜金能化作餐桌上的溫暖，讓長輩與孩子們在年夜飯時，都能感受到團圓與被關懷的幸福。她也強調，服務處長期結合民間團體與善心資源，就是希望在關鍵時刻成為弱勢家庭最穩定的後盾。

玉聖社會服務關懷協會祕書長周冠豪指出，感謝各界善心人士踴躍捐款，讓愛心得以具體落實。協會與周君綾議員長期合作，秉持「1加1大於2」的精神，將資源送到最需要的地方。看見鄉親領取禮盒時露出的笑容，就是持續投入公益最大的動力。

活動現場氣氛溫馨感人，有民眾在拿到春節加菜金時，當場紅了眼眶，感動地說：「感謝玉聖關懷協會和議員，讓我們可以安心過個好年，也能添補家中必需品。」一句樸實的感謝，道出弱勢家庭在年節前最真實的心聲。