影/「周星馳」送百萬大禮？女子臨櫃匯15萬 警苦勸阻詐

假冒名人詐騙屢見不鮮，一名洪姓女子日前透過網路認識自稱「周星馳」的網友，誤信對方要送價值新台幣數百萬之禮品，洪女臨櫃匯款港幣3萬8700元欲支付關稅，所幸遇到機警行員，經警方與行員苦勸下，洪女才打消匯款。

小港分局漢民派出所於昨（6）日下午2時30分許接獲台灣銀行小港分行通報，稱有一名70年次洪女臨櫃匯款港幣3萬8700元(約新台幣15萬4800元)，金額為外幣引起機靈行員關心提問，驚覺其可能遭受詐騙，立即通知員警到場處理。

員警到場後，洪女向警方表示其透過網路認識香港知名藝人「周星馳」，並聲稱曾見過本人且關係真實，因洪女生日將至，該網路暱稱「周星馳」之人稱欲送價值新台幣數百萬之禮品給洪女，對方又稱該送出之高價禮物因關稅卡關，需洪女先行匯款繳納關稅後才能收取禮品，洪女信以為真至台灣銀行小港分行匯款，經警方與行員苦勸下，洪女才恍然大悟打消匯款，即時阻止民眾財產損失。

小港分局提醒，名人不會私下要求匯款，禮物先收費就是詐騙，如有其他疑慮亦可撥打反詐騙專線165或至附近派出所詢問，避免掉入詐團陷阱造成財產損失。

