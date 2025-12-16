影／周杰倫彈浪漫聖誕曲 可愛小女兒愛相隨 拉小手彈「最後一個音」父愛噴發

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。





[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜

天王周杰倫與妻子昆凌育有2女1子，分別是10歲的大女兒 Hathaway、8歲兒子 Romeo，以及3歲小女兒 Jacinda。隨著耶誕節腳步將近，他在15日於社群分享一段溫馨影片，畫面中他在家中用鋼琴彈奏經典耶誕歌曲〈Have Yourself a Merry Little Christmas〉影片中，小女兒 Jacinda 靜靜站在鋼琴旁，專心聆聽爸爸演奏，小小身影顯得格外可愛。

廣告 廣告

周杰倫一邊彈琴，一邊不時與女兒對望，父女互動自然又溫柔。彈到尾聲時，他更牽起 Jacinda 的小手，一起按下最後一個音符，隨後睜大眼睛和嘴巴為女兒鼓掌，讓粉絲直呼「這對父女實在太暖了」

周董發布在家中以鋼琴彈奏聖誕節樂曲的影片，小女兒 Jacinda 在一旁靜靜陪伴。（圖／IG：jaychou）





更多FTNN新聞網報導

影／李多慧化身「聖誕小公主」萌翻網友 卻遭經紀人出賣 私下搞怪模樣全流出

影／周杰倫翻臉快樂小夥伴！ 網揪最新一集《周遊記》他畫面被剪光！

影／周杰倫「嘉年華」上海完美落幕！ 驚喜宣布全新巡演明年登場

