影／周杰倫47歲生日趴「粉絲也沒缺席」 包下酒吧K歌狂歡 氣氛超嗨！

[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜

天王周杰倫昨（18）日迎來 47 歲生日，同時也是他與妻子昆凌結婚滿 11 周年的紀念日。兩人特地選在昆凌家鄉澳洲舉辦一場精緻的小型派對，昆凌爸爸、周董母親葉惠美，以及好友柯有倫等人皆到場同慶。現場還有樂隊伴奏，燈光美氣氛佳，連周媽媽也在現場和好友共舞。

而身在台灣的杰迷也同步參與這個重要日子，17日晚間，後援會包下信義區酒吧舉辦生日倒數趴。吸引大批鐵粉帶著演唱會手燈到場應援，用最熱鬧的K歌派對，為偶像獻上滿滿祝福。

周杰倫18日迎來47歲生日，台北歌迷包下酒吧歡唱整夜，熱力應援。（圖／IG：jaychou_taiwan.club）





