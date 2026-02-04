影／周永暉領航臺灣港務轉型 用「永續賽」精神 重塑國門競爭力
臺灣港務公司改制邁入第14年，新任董事長周永暉接棒後，提出「強港航、興觀光、智管理、達永續」四大航路。他強調，港務轉型是一場「打底拔尖」的科技永續賽，不僅要提升硬體設施，更需整合智慧管理與低碳轉型，讓臺灣港口從物流樞紐升級為國家永續發展的關鍵門戶。
跨域整合新視野 重塑國門品牌價值
周永暉從臺鐵管理局、觀光署到港務公司，看似橫跨陸、海、空交通節點，實則皆為國家交通體系治理的深度串聯。他認為自己不是轉換軌道，而是透過過往全面性的經營統籌能力，適時地運用於港務公司的經營管理層面，他的經歷亦是「國門品牌」的改造與重塑的基礎。
周永暉說，由「硬設施」到「軟體驗」的治理：過去觀光、鐵路的經驗讓他有很深的感受，他認為遊客所重視的是「體驗」，而體驗的基礎建立在完善的基礎設施。港務公司在多元的國門治理上，正是硬設施與軟體驗的結合，面對國際持續強調的智慧化及永續改革，港口不再僅只運輸貨物節點，更為港市永續共榮的對象；同時也是發展水岸開發與郵輪市場的重要據點。
建構治理金字塔 數位賦能與低碳轉型並進
周永暉強調，當初接任時所描繪的四大航路主軸並非獨立，而是彼此扣合的「企業治理金字塔」。
以「強港航」方面而言，集團以100%執行率完成超過113億元重大工程。其中建設亮點包括：一、高雄港第七貨櫃中心為全台首座遠端自動化碼頭，可供2.4萬TEU貨櫃船靠泊，年作業處理能量可達650萬TEU。二、高雄港第三及第五貨櫃中心碼頭加深與結構加強工程，為陽明及萬海航運提供深水碼頭及充裕後線場地，輔以自動化裝卸設備，確保臺灣於國際航運的競爭優勢。
其中在「興觀光」方面，集團深入發掘各港歷史紋理，結合水岸開發及觀光遊憩，落實「⼀港⼀特⾊」。
如高雄港除了維繫原有貨櫃樞紐地位外，也積極進行水岸商業開發， 同時推動新亞灣雙子星大樓開發，打造結合商場、辦公、旅館與會展機能的複合量體，拉近民眾與港灣的距離，相關商業開發也結合臺灣國際郵輪旅運大樓的多元機能，於旅運中心內規劃5G AIoT辦公及會展空間、臺灣港Ports探索館、360度眺港咖啡館等，創造豐富的親水遊憩商機。
接著針對「智管理」方面，集團打造「臺灣港群智慧港口升級計畫 (Trans SMART 2.0+)，在114 年已推動43項智慧發展方案。包括導入「船舶操航智慧警示」，提供船舶偏航、超速、碰撞等即時告警。並應用 AI 辨識強化「堤口不明船舶偵測」，自動告警通報來守護港口安全。而在營運效率面上，集團總部建置戰情中心，整合現場作業動態CCTV影像及環境監測資訊。 高雄港旅運中心導入BIM建築模型，結合大樓智慧管理，並榮獲「亞太地區優良智慧綠建築獎」。
最後的「達永續」方面來說，周永暉表示，集團制定「2030溫室氣體減量50%、2050淨零排放」目標。若以環境成果來說，七大國際商港均獲得歐洲生態港認證。同時集團推動「綠色港埠獎勵方案」，引導航商使用低排碳船舶與替代燃料。另外對於集團治理成效，截至去年已建置完成 16 座維生碼頭，確保在極端氣候下仍能維持核心營運。更榮獲114 年臺灣永續行動獎，SDG12「促進綠色經濟、確保永續消費及生產模式」銅獎等獎項。
周永暉：永續港灣 讓港口成為臺灣的驕傲
去年港務公司更榮獲亞洲資深人力資源刊物《HR Asia》 「亞洲最佳企業雇主獎」及「雇主關懷獎」，為國營企業中唯⼀獲獎單位。培養出的港埠治理人才無數，如公共事務處資深處長黃永銘，多年來為台灣港務公司在外形象推廣上的表現，同樣也可說是可圈可點！
周永暉不諱言未來集團港務轉型任務無疑是一場硬戰，而所謂永續港灣，是以智慧化為工具、以低碳為目標，強化企業韌性，並將四大發展主軸納入整體治理架構。周永暉說，集團的願景不僅是船舶、貨物進出順暢，未來更期盼能逐步達成「讓⺠眾因港口感到驕傲」、「讓城市因港口更顯繁榮」、「讓臺灣因港口與世界緊密連結」的終終極三大目標。
