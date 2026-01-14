影／周渝民不解「阿信為何索吻」 虧他摔倒後：提無理的要求





[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨

五月天阿信去年（2025）12月與F3在上海開唱時，不慎從2米高的舞台摔落，突發狀況讓現場嚇壞，當時吳建豪立刻衝上前確認，並在他左臉親一下，阿信接著向一旁周渝民索吻，後來言承旭也親他。

事後阿信幽默發文「史上第一個集全F3的吻的男人」，而周渝民也拍片分享此事。

周渝民坦言不解阿信為何索吻。（圖／FB：周渝民）

