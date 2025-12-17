影／周湯豪突襲粉絲婚禮！ 新娘當場感動爆哭





[FTNN新聞網]影音中心／陳沛妤

周湯豪近期忙於《LOVE RAGE HOPE》專輯宣傳以及「REALIVE - DELUXE」巡演，仍不忘當初創作婚禮熱門夯曲〈TIL THE END〉這首歌的使命，趁著有空檔的周末，他驚喜空降粉絲婚禮現場，邊走邊唱帶來帥氣的真人版〈TIL THE END〉，新娘顧不了妝容，直接感動爆哭！周湯豪恭喜新人，也祝福現場的每一位，離開後他笑言：「第一次來當婚禮歌手，在人生這麼重要的時刻，對我來說這個任務滿重大的，在後台的時候我自己其實挺緊張的，但那種緊張是有一種很幸福的感覺，很特別的經驗。」

周湯豪空降粉絲婚禮，新娘當場感動爆哭。（圖／環球音樂提供）

