影／周董誤機了？清邁機場廣播疑「呼叫周杰倫」 網笑虧：馬上到訓導處來？ＸＤ

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[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜

天王周杰倫今年 5 月赴泰國清邁拍攝旅遊實境節目《周遊記》沿途吸引大批民眾圍觀。不過近日一段清邁機場疑似廣播呼叫他的影片在社群掀起討論，網友表示，疑似聽見機場廣播呼叫「旅客周杰倫」，讓不少粉絲忍不住好奇：「哥差點趕不上飛機嗎？」

影片曝光後引發熱議，有網友認為，周董平時多半搭乘私人飛機，因此廣播中的「周杰倫」也可能只是同名或發音相近的旅客。也有粉絲立刻聯想到他的經典歌曲〈三年二班〉的廣播橋段，留言笑稱：「馬上到訓導處來？」

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有網友分享在清邁機場聽到疑似呼叫「旅客周杰倫」的廣播。（圖／抖音：波行記）





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