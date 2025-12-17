影/味全多年搞不定！三立買埔心一路開綠燈？蔡正元一針見血

民眾黨曾爆料埔心牧場於2018年底賣給三立後，申請都市計畫變更，2019年5月內政部就核准，質疑從中央到地方「一條龍快速服務」。對此，前立委蔡正元今表示，「那為何味全變更不了，因為味全沒有政治行情，三立有政治行情」。

三立集團買下埔心牧場後，短時間將農牧用地變更，引發外界質疑。（圖/資料照）

民眾黨主席黃國昌曾爆料，對於埔心牧場於2018年底賣給三立集團後，申請都市計畫變更，2019年5月內政部就核准。媒體人董智森16日中視節目《新庶民大頭家》中指出，民進黨執政下「政媒共生」，台灣最好賺的就是土地，《自由時報》即是靠土地起家，且《三立》、《民視》拿了政府最多標案，當然每天護航講政府好話，報導真實性應受到質疑。

前立委蔡正元。（圖/中天新聞）

對此，蔡正元今天（17日）在中天新聞台政論節目《中天辣晚報》中表示，「董智森講的對，奇怪為什麼綠營中那麼多炒地皮的人搞媒體、搞這個、搞那個」。蔡正元接著指出，「三立本來是賣錄影帶起家的，但是後來搞電視也搞的不錯，賺了不少錢，因為他們運氣好，投資在民進黨身上發了財，做了節目專門給民進黨支持者看」。

蔡正元更指出，「甚至還在民進黨裡面培養一個三立派，而且其中裡面幾個立委都蠻強悍、議員更多，這三立派在民進黨裡面誰不買單，所以買了味全公司的埔心牧場，很快就變更地目了，那為何味全變更不了，因為味全沒有政治行情，三立有政治行情」。

桃園地檢署表示，媒體去年7月7日報導三立集團收購埔心牧場涉有不法，地檢署隨即剪報分他字案，並指派檢察官偵辦；同年9月「檢察長信箱」再接獲民眾檢舉味全埔心牧場交易案，同年10月併案偵辦，目前案件仍由檢察官偵查中。

此外，針對媒體報導三立7年前購得埔心牧場私有土地後，政府一路開綠燈核准開發等情。國產署15日也表示，本案國有土地於都市計畫變更、參與市地重劃及私有持分土地徵詢優先購買權等階段，均符合各目的事業主管機關及其所掌法令規定。

